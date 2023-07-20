Экс-президент Польши Лех Валенса искупался в пивной ванне

Бывший президент Польши Лех Валенса поделился в социальных сетях фотографией, на которой он принимает ванну из пива. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что совершил соответствующую процедуру еще 19 июля.

По информации Fakt, купание в пивной ванне вызвало позитивную реакцию у пользователей соцсети. Как отмечает польский портал, подобные процедуры считаются полезными для кожи, оказывают расслабляющее действие и способствуют снижению артериального давления.

«Цены на такую процедуру зависят от расположения СПА и количества людей. Например, СПА в Унеюве требует 190 злотых (около $47,8) за час купания в ванне. Цена повышается, если вы выберете джакузи VIP. Тогда вы заплатите 290 злотых (около $73), и им смогут пользоваться до 6 человек. За каждого дополнительного человека придется доплатить 50 злотых (около $12,6) <…> В свою очередь, в Кракове вы заплатите 200 злотых (около $50,3) за час в деревянной двухместной ванне с пивом», — говорится в тексте.

Само купание в пиве пришло в Польшу из Чехии и Германии, народы которых славятся своей любовью к данному алкогольному напитку. В процедуре зачастую используется специальное пиво, разбавленной водой и нагретое для определенной температуры. Пивная ванна длится около 20 минут. После этого рекомендуется отдохнуть около 30 минут. Минимум за такую процедуру в СПА-центрах Польши попросят около 40-70 злотых (от $10 до $17).

Ранее Лех Валенса пожаловался, что ему не хватает пенсии на оплату всех счетов и приходится подрабатывать.