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Политолог указал на лазейки Запада для нарушения своих же санкций

Политолог Туманян: Запад решает свои проблемы лазейками для нарушения санкций

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Запад предпочитает решать проблемы с помощью имеющихся лазеек для обхода собственных санкций, вместо того, чтобы вводить очередной пакет ограничений, который будет безрезультатным. Об этом в беседе с РИАМО заявил политолог, куратор Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян, комментируя заявление властей США о том, что через Киргизию в Россию попадают подсанкционные товары военного назначения.

«Практика показывает, что несмотря на декларируемую чиновниками поддержку со стороны бизнес-сообщества, предприниматели все же предпочитают получать финансовую выгоду, нежели поддерживать политические решения Вашингтона во вред собственному делу», — рассказал Туманян.

При этом он отметил, что большинство хозяйствующих субъектов, чтобы избежать рисков, взаимодействует с Россией через третьи страны, которые имеют с Москвой дружественные отношения.

20 июля Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против России.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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