Временного поверенного в делах Британии вызвали в МИД РФ

Временный поверенный в делах Великобритании в Москве вызван в здание Министерства иностранных дел России. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства сообщил, что машина поверенного подъехала к зданию ведомства на Смоленской площади.

«Мы хотим мира на Украине и чтобы русские войска ушли из Украины», — сказал дипломат на русском языке перед тем, как зайти внутрь.

Последний раз представитель Великобритании был вызван в МИД РФ весной 2023 года, тогда здание министерства посетила посол королевства Дебора Броннерт.

В начале этой недели Великобритания внесла заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры РФ Ольгу Любимову и других чиновниклв в санкционный список.

20 июля Великобритания ввела санкции против физических и юридических лиц, якобы связанных с российской частной военной компаний «Вагнер» в ЦАР и Судане.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.