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Временного поверенного в делах Британии вызвали в МИД РФ

Временный поверенный в делах Великобритании прибыл в российский МИД

Временный поверенный в делах Великобритании в России вызван в Министерство иностранных дел РФ, сообщает РИА Новости.

Машина дипломата подъехала к зданию министерства, сообщил корреспондент агентства.

Поверенный ответил на вопрос о цели визита, что Британия хочет мира на Украине и «чтобы русские войска ушли с Украины».

Временный поверенный в делах страны обычно исполняет обязанности посла в его отсутствие, например когда он в отпуске.

В последний раз посол Великобритании в России Дебора Броннерт посещала МИД России в апреле. Она была вызвана в ведомство «в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу». Броннерт была на оглашении приговора общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом).

20 июля Великобритания ввела санкции против физических и юридических лиц, якобы связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР и Судане. До этого, 17 июля, британское правительство расширило список лиц и компаний, подпадающих под действие антироссийских санкций, на 14 позиций. В результате под ограничения попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и др.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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