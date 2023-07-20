Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Венгрия ждет отчета о ранее выделенных Украине средствах

Глава МИД Сийярто: Венгрия ждет отчета о выделенных Украине десяти миллионах евро

close
100%
Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна ждет отчета о том, куда были потрачены выделенные ЕС миллионы евро. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По его словам, Брюссель хочет выделить новые €20 млрд на поставки оружия Украине.

«Венгерская позиция по-прежнему ясна: мы ждем отчета о более чем 10 миллионах евро, направленных Украине ранее», — написал он.

Ранее Сийярто заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Йемена, что Будапешт не одобрит использование Евросоюзом €500 млн из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP находится в украинском списке «международных спонсоров войны».

Дипломат также выразил уверенность в том, что власти Украины хорошо осведомлены, что выдвинутые в адрес OTP претензии не имеют под собой никаких оснований. При этом Киев все же отказывается убрать венгерский банк из черного списка.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях