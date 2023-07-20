Венгрия ждет отчета о ранее выделенных Украине средствах

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна ждет отчета о том, куда были потрачены выделенные ЕС миллионы евро. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По его словам, Брюссель хочет выделить новые €20 млрд на поставки оружия Украине.

«Венгерская позиция по-прежнему ясна: мы ждем отчета о более чем 10 миллионах евро, направленных Украине ранее», — написал он.

Ранее Сийярто заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Йемена, что Будапешт не одобрит использование Евросоюзом €500 млн из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP находится в украинском списке «международных спонсоров войны».

Дипломат также выразил уверенность в том, что власти Украины хорошо осведомлены, что выдвинутые в адрес OTP претензии не имеют под собой никаких оснований. При этом Киев все же отказывается убрать венгерский банк из черного списка.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».