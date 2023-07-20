Вьетнам предложил помощь в урегулировании конфликта на Украине

Вьетнам готов способствовать скорейшему разрешению конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Фам Тху Ханг, слова которой приводит издание Tienphong.

«Как активный и ответственный член международного сообщества Вьетнам готов способствовать развитию диалога и поиску решений для скорейшего урегулирования ситуации», — отметила дипломат.

Представитель МИД обратила внимание, что Вьетнам с особым вниманием следит за развитием конфликта на Украине. Власти страны выступают за решение вопроса мирным путем, за столом переговоров, основываясь на постулатах международного права.

Председатель российского Верховного суда Вячеслав Лебедев, который находится с визитом во Вьетнаме 19 июня, передал послание президента Владимира Путина его вьетнамскому коллеге Во Ван Тхыонгу. По его словам давняя традиционная дружба с Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) является одним из приоритетов в дипотношениях отношениях России.

В конце июня спикер Госдумы Вячеслав Володин был вынужден перенести запланированный визит во Вьетнам на фоне мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее сенатор Алексей Пушков напомнил о судьбе Вьетнама и Афганистана на фоне обещаний США поддерживать Украину.