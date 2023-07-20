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В Киеве раскритиковали Польшу за угрозы закрыть границу для зерна из Украины

Вице-премьер Украины Стефанишина оценила угрозу Польши по блокировке украинского зерна в ЕС

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Hennadii Minchenko/Global Look Press

Власти Польши не должны действовать как «предвыборный штаб» в вопросах, связанных с поставками украинского зерна в Евросоюз, считает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В своем Twitter она отметила, что польские чиновники угрожают закрыть границы Европы, когда мир якобы на пороге глобального продовольственного кризиса из-за прекращения зерновой сделки.

«Польские чиновники говорят, что европейские границы также будут закрыты для украинского зерна. Демократия — это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как предвыборный штаб», — написала Стефанишина.

Она также добавила, что Европе нужно работать вместе с Украиной, чтобы сохранить мировую продовольственную безопасность. Стефанишина подчеркнула, что ЕС обязан обеспечить беспрепятственные поставки украинского зерна для «экономического выживания» республики.

«Должен быть предусмотрен механизм компенсации для украинских фермеров, которые продолжают работать в полях, несмотря на риск для жизни», — заключила Стефанишина.

Информация о том, что Польша не собирается открывать свой рынок для украинского зерна и готова блокировать его поставки в ЕС без соответствующего решения Еврокомиссии появилась еще 18 июля. Как заявлял польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, эти меры необходимы для защиты фермеров страны. По его словам, в Польше уже идет сбор урожая и наблюдается переизбыток зерна, которое тоже нужно реализовать.

Ранее Европе предрекли катастрофу из-за зерна Украины.

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