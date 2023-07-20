Анкара продолжает контакты с Москвой, ООН и Киевом по возобновлению зерновой сделки

Турция продолжает переговоры с Россией, ООН и Украиной о возможности возобновления продовольственной сделки. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на Минобороны республики.

«Мы в координации с МИД Турции продолжаем контакты с ООН, РФ и Украиной по вопросу возобновления остановленной Москвой зерновой сделки», — уточнили в ведомстве.

В министерстве выразили надежду на продолжение черноморской инициативы и преодоление кризиса посредством диалога.

20 июля российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке.

Накануне Минобороны России предупредило, что теперь все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в МИД вопрос о требовании к ООН по поводу реабилитации продовольственной сделки.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».