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Анкара продолжает контакты с Москвой, ООН и Киевом по возобновлению зерновой сделки

IHA: Турция продолжает переговоры с РФ, ООН и Украиной о возобновлении зерновой сделки

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Александр Гальперин/РИА Новости

Турция продолжает переговоры с Россией, ООН и Украиной о возможности возобновления продовольственной сделки. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на Минобороны республики.

«Мы в координации с МИД Турции продолжаем контакты с ООН, РФ и Украиной по вопросу возобновления остановленной Москвой зерновой сделки», — уточнили в ведомстве.

В министерстве выразили надежду на продолжение черноморской инициативы и преодоление кризиса посредством диалога.

20 июля российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке.

Накануне Минобороны России предупредило, что теперь все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в МИД вопрос о требовании к ООН по поводу реабилитации продовольственной сделки.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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