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В Кремле пояснили решение Минобороны по кораблям в Черном море, идущим в порты Украины

Песков связал решение Минобороны по безопасности Черного моря с прекращением зерновой сделки

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил заявление Минобороны про создание в Черном море зоны безопасности и про позицию по поводу танкеров, которые будут следовать в акватории Черного моря в украинские порты.

Журналист спросил Пескова, стало ли это решение ответом РФ на атаку на Крымский мост.

Песков ответил, что оно связано с прекращением зерновой сделки.

Накануне Минобороны сделало заявление, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В военном ведомстве отметили, что это решение принято на фоне прекращения функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля, после того как Россия отказалась участвовать в ней из-за несоблюдения участниками соглашения условий, поставленных РФ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что РФ проявляла чудеса выдержки при пролонгации зерновой сделки, однако западные страны не собирались соблюдать договоренности.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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