Эксперт по климату объяснил, чем жара в Европе выгодна России

Аномальная жара, установившаяся в Европе может быть выгодна России, поскольку есть предпосылки для роста спроса на энергоносители. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил независимый эксперт по климату и экологии Максим Довгялло.

«Это потенциальный рост спроса на наши энергоносители, которые нужны для систем охлаждения. И этим, безусловно, нужно воспользоваться. Кроме того, такая жара оказывает негативное влияние на сельскохозяйственные культуры, поэтому стоит добиваться открытия наших рынков зерна и масличных культур в ЕС», — отметил Довгялло.

Он связал аномально высокие температуры в странах Европы с недавней солнечной активностью. Эти выбросы энергии, по его словам, оказывают значительное влияние на атмосферу.

В июле в пустыне Сахара произошел тепловой взрыв. Жара, исходящая от него, может дойти до юга Европы, в том числе до Италии и Греции. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха достигнет 50°C, побив рекорды. Дойдет ли жара до России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик рассказал о погоде в начале августа в центральной России.