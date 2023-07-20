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Ирак разорвет отношения со Швецией в случае повторения сожжения Корана

Правительство Ирака разорвет дипотношения со Швецией, если сожжение Корана повторится

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Ирак разорвет отношения со Швецией в случае повторения сожжения Корана. Об этом арабская республика сообщила в своем Twitter.

Отмечается, что правительство Ирака по дипломатическим каналам проинформировало правительство Швеции о намерении разорвать дипломатические отношения в случае повторения инцидента с сожжением Корана.

Ранее Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Швеции в связи с прошедшей в Стокгольме акцией по сожжению Корана.

В диппредставительстве сообщили шведскому послу о категорическом неприятии акта по сожжению Корана, призвав Стокгольм прекратить все действия, «прямо противоречащие международным усилиям, направленным на распространение ценностей толерантности, умеренности и неприятия экстремизма».

28 июня стокгольмская полиция разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что соответствующее решение «законно, но неуместно».

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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