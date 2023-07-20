Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали требование МИД к ООН по поводу реабилитации зерновой сделки

Песков адресовал в МИД вопрос о требовании к ООН по реабилитации зерновой сделки

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать требование российского Министерства иностранных дел к ООН по продолжению зерновой сделки.

Журналист напомнил, что МИД сообщил, что у ООН есть три месяца на реабилитацию соглашения.

«Это в МИД надо обращаться. Все, что было по сделке, мы уже сказали, нам добавить нечего», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений. Она подчеркнула, что только после «конкретных результатов», а не очередных «заверений» и «обещаний» ООН и Запада, Россия вернется к выполнению сделки.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что Украина и международные структуры не соблюдают условия зерновой сделки и, более того, совершают «провокации и подрывы гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях