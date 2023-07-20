В Кремле прокомментировали требование МИД к ООН по поводу реабилитации зерновой сделки

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать требование российского Министерства иностранных дел к ООН по продолжению зерновой сделки.

Журналист напомнил, что МИД сообщил, что у ООН есть три месяца на реабилитацию соглашения.

«Это в МИД надо обращаться. Все, что было по сделке, мы уже сказали, нам добавить нечего», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений. Она подчеркнула, что только после «конкретных результатов», а не очередных «заверений» и «обещаний» ООН и Запада, Россия вернется к выполнению сделки.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что Украина и международные структуры не соблюдают условия зерновой сделки и, более того, совершают «провокации и подрывы гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.