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В Кремле раскрыли формат участия Путина в саммите БРИКС

Песков заявил, что Путин будет полноценно участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет полноценно участвовать в дистанционном режиме на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге в конце августа.

«Речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и по необходимости участие в обмене мнениями», — сказал представитель Кремля.

Ранее шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал заявил, что дистанционное выступление по видеосвязи президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге ожидается 23 августа. Он также отметил, что российский лидер будет участвовать во всех обсуждениях саммита.

19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской Республике 22-24 августа, в формате видеоконференцсвязи.

ЮАР входит в список стран, которые ратифицировали Римский статут (основополагающий документ Международного уголовного суда) и признают его юрисдикцию. 17 марта Досудебная палата МУС выдала ордера на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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