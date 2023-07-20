Кремль заявил о помощи иностранным журналистам, желающим получить гражданство России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал информацию военного корреспондента из Франции Кристель Нэан о том, что военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить гражданство Российской Федерации.

Представитель Кремля отметил, что Россия готова журналистам помочь в этом вопросе, если поступят такие запросы.

«Президент сказал, что он будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, живущим в новых регионах России, которые с самого начала войны в 2014 году рассказывали правду о том, что там происходит. Это касается тех, кто захочет подавать на российское гражданство, и тех, кто хотел бы продолжить там свою профессиональную деятельность», — сказал он.

20 марта Кристель Нэан, переехавшая в Донбасс семь лет назад, рассказала неудобную правду о том, что происходит в ее родной стране. По словам Нэан, она регулярно созванивается с родными, оставшимися во Франции, которые подтверждают, что экономическая катастрофа в стране уже произошла.

Ранее французский журналист Боке заявил о получении паспорта России.