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В Германии рассказали о тупике в процессе вступления Турции в ЕС

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик

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Benjamin Westhoff/Reuters

В настоящее время переговорный процесс по евроинтеграции Турции находится не в лучшем состоянии, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает ТАСС. По ее словам, вступление Анкары в Евросоюз зашло в тупик и фактически заморожено.

«У нас есть очень четкие правила в отношении процессов присоединения [к ЕС]. И то, что перспективы присоединения, процессы и прогресс в отношении Турции в последние годы не только зашли в тупик, но и, я бы сказала, оказались глубоко замороженными, объясняется тем, что основные главы, которые необходимы для этих переговоров — верховенство закона, защита прав человека — не только не реализованы, но и далеки от этого», — пояснила Бербок.

Она также добавила, что это не означает отказ от диалога с Турцией, напротив, его сохранение имеет важное значение для ЕС. Бербок подчеркнула, что стоит поддерживать контакты и «соседство» с Анкарой.

Турция с 1963 года находится в ассоциации с ЕС, а с 1987 года является кандидатом на членство в союзе. К 2005 году стороны официально начали переговоры о статусе Анкары, однако процесс несколько раз прерывался на фоне разногласий. С 2016 года переговорный процесс был возобновлен, в частности, из-за помощи Турции по выходу Европы из миграционного кризиса за счет удержания потока беженцев на своей территории. Впрочем, за последние семь лет Анкаре так и не удалось завершить переговоры о членстве. Одним из основных препятствий на этом пути остается кипрская проблема.

Ранее в США оценили перспективы вступления Турции в Евросоюз.

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