Политолог указал на попытку Зеленского вбить клин между Россией и Китаем

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтоженные во время российской ракетной атаки 60 тысяч тонн зерна, хранящиеся в Одессе, якобы предназначались Китаю. По словам эксперта, это не что иное, как попытка украинского лидера «вбить клин» между Москвой и Пекином.

«Какая хитрость! Какое тонкое коварство! Какое доверие вызывают слова Зеленского во всем мире! Особенно в Китае», — сыронизировал Перла.

Он напомнил о заявлении Минобороны России, из которого следует, что в ночь на 19 июля были нанесены ракетные удары по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в районе Одессы. Ни о каких зерновых хранилищах речи не шло, заключил политолог.

19 июля Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам Одессы. Мэр города Геннадий Труханов назвал прошлую ночь «одной из самых ужасных», а атаку на город – самой масштабной с начала спецоперации. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.