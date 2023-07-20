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В Госдуме назвали терактом атаку украинского БПЛА на крымский поселок

Депутат Шеремет заявил, что атака дрона Украины на поселок в Крыму является терактом

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским несет ответственность за гибель девочки-подростка при атаке украинского беспилотника на поселок Раздольное в Крыму, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, это был целенаправленный удар по мирным жителям.

«Атаку беспилотника расцениваю как теракт. По-другому это назвать невозможно. Был нанесен целенаправленный удар по мирному населенному пункту, по мирным людям, чтобы посеять панику, но ничего у них не выйдет. Им придется ответить за кровь этой девочки, которая осталась на руках Зеленского», — отметил Шеремет.

Он также добавил, что Запад является пособником этого преступления, поскольку продолжает поставлять Украине различные вооружения. Шеремет подчеркнул, что Киев использует эту помощь для атак на мирных жителей.

Информация об атаке украинского БПЛА на Раздольное появилась еще утром 20 июля. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, удар дрона привел к гибели девочки-подростка. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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