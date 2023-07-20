Захарова назвала безрассудством создание в ЕС нового фонда помощи Украине

Создание в Евросоюзе нового фонда помощи Украине стало бы безрассудным решением, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что такие разговоры ведутся внутри ЕС, а на заседании министров иностранных дел ЕС опять вернутся к этой теме.

По ее словам, это решение, которое в МИД РФ будут квалифицировать как безрассудное, будет означать «массированное инвестирование в затягивание» украинского конфликта.

Как писала газета Politico, в Евросоюзе планируют создать фонд на сумму в €20 млрд для оказания поддержки армии Украины в течение четырех лет.

Авторы статьи отметили, что такая мера дополнит пакет помощи Украине в €50 млрд, предложенный Еврокомиссией.

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что фонд помощи Украины в €50 млрд на две трети будет состоять из кредитов.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.