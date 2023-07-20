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Захарова заявила о попытках ЕС поссорить Латинскую Америку и Россию

Захарова: желающие посеять рознь между РФ и Латинской Америкой не смогут этого сделать

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Иностранные политики, которые надеются посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки, не смогут осуществить задуманное. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, страны придерживаются курса на укрепление взаимовыгодных отношений.

«Что касается России и латиноамериканских связей, то тем, кто наделся посеять между нами рознь, это не удалось и не удастся», — прокомментировала она результаты саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), который накануне завершился в Брюсселе.

Дипломат обратила внимание на добрые традиции взаимной симпатии между странами, отметила готовность к взаимодействию и диалогу на основе взаимного уважения и учета интересов. Захарова отметила, что в свете современных мировых реалий «все это будет только укрепляться».

18 июля стало известно о размолвке между Евросоюзом и Латинской Америкой из-за Украины. Лидеры стран вступили в полемику в первый же день саммита ЕС-СЕЛАК.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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