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В МИД России анонсировали брифинг по остановке участия России в зерновой сделке

Захарова: Вершинин 21 июля проведет брифинг по остановке участия России в зерновой сделке

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Khalil Hamra/AP

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила на брифинге, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин 21 июля планирует провести брифинг по остановке участия Российской Федерации в черноморской инициативе, передает ТАСС.

«Мы примерно ориентируемся на начало брифинга в 15:30. Будет предоставлена возможность всем желающим посмотреть его онлайн — в аккаунтах МИД в соцсетях, на сайте Министерства», — сказала дипломат.

19 июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ вернется в зерновую сделку только в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта. Также, по словам главы российского государства, одним условием для возобновления сделки является восстановление работы аммиакопровода ТольяттиОдесса.

До этого в МВФ заявляли, что прекращение действия зерновой сделки усугубляет перспективу продовольственной безопасности и может послужить риском для дополнительного роста цен на еду в мире.

Ранее Путин назвал потери сельхозпроизводителей России от зерновой сделки.

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