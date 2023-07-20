В МИД России анонсировали брифинг по остановке участия России в зерновой сделке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила на брифинге, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин 21 июля планирует провести брифинг по остановке участия Российской Федерации в черноморской инициативе, передает ТАСС.

«Мы примерно ориентируемся на начало брифинга в 15:30. Будет предоставлена возможность всем желающим посмотреть его онлайн — в аккаунтах МИД в соцсетях, на сайте Министерства», — сказала дипломат.

19 июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ вернется в зерновую сделку только в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта. Также, по словам главы российского государства, одним условием для возобновления сделки является восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

До этого в МВФ заявляли, что прекращение действия зерновой сделки усугубляет перспективу продовольственной безопасности и может послужить риском для дополнительного роста цен на еду в мире.

Ранее Путин назвал потери сельхозпроизводителей России от зерновой сделки.