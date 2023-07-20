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Боррель назвал сроки своего визита в Китай

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что посетит Пекин «вскоре после лета»

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Jean-Francois Badias/AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о планах посетить Китай с официальным визитом по завершении летнего периода, передает ТАСС. По его словам, он надеется, что его поездка в Пекин, отмененная два раза подряд, все же состоится.

«Рассчитываю, что мой визит в Китай, который по соображениям здравоохранения откладывался уже дважды, пройдет вскоре после лета», — пояснил Боррель.

Он также добавил, что министры иностранных дел стран — участниц Евросоюза собираются в ближайшее время провести консультации со своим американским коллегой Энтони Блинкеном по вопросам взаимодействия с Китаем. Боррель подчеркнул, что соответствующие переговоры пройдут в онлайн-формате.

В последний раз поездка Борреля в Китай планировалась на 10 июля. Как ожидалось, европейский дипломат должен был провести серию встреч в Пекине, в том числе с главой МИД КНР Цинь Ганом. Однако визит был отложен на неопределенный срок по решению китайской стороны.

Ранее Боррель признал наличие разногласий в ЕС в отношении Китая.

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