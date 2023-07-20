Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о предложении Борреля увеличить поставки ВСУ на миллиарды евро

DPA: Боррель накануне встречи глав МИД ЕС предложил на миллиарды увеличить поставки ВСУ

close
100%
Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на миллиарды евро, включая программу поставок истребителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

«Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды (евро. — «Газета.Ru») на поставку вооружений и техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Боррель также готов пообещать, что Евросоюз «внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей».

Кроме того, Боррель хочет расширить программу подготовки украинских военных, а также предоставить возможность постепенного переноса учебных мероприятий для ВСУ на Украину.

Ранее агентство Reuters писало о том, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров агрессивно отреагировал на призыв Борреля на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вывести российские силы с Украины, а также назвал это частью заговора Запада. Глава евродипломатии отметил, что объяснил Лаврову причины поддержки Украины со стороны ЕС.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях