СМИ узнали о предложении Борреля увеличить поставки ВСУ на миллиарды евро

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил увеличить финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на миллиарды евро, включая программу поставок истребителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

«Боррель рекомендует дополнительно выделить миллиарды (евро. — «Газета.Ru») на поставку вооружений и техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Боррель также готов пообещать, что Евросоюз «внесет свой вклад в расходы на предоставление современных истребителей».

Кроме того, Боррель хочет расширить программу подготовки украинских военных, а также предоставить возможность постепенного переноса учебных мероприятий для ВСУ на Украину.

Ранее агентство Reuters писало о том, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров агрессивно отреагировал на призыв Борреля на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вывести российские силы с Украины, а также назвал это частью заговора Запада. Глава евродипломатии отметил, что объяснил Лаврову причины поддержки Украины со стороны ЕС.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.