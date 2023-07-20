Венгрия против дополнительной военной помощи Украине

Евросоюз собирается потратить еще €20 млрд на военную поддержку Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что Будапешт не поддерживает подобные шаги.

»Брюссель хочет выделить еще €20 млрд на поставки оружия Украине. Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел в Брюсселе будет оказано серьезное давление, чтобы одобрить это предложение, но позиция Венгрии остается ясной: мы ждем отчета о €10 млн, уже выделенных Украине», — написал Сийярто.

Венгрия не раз критиковала Евросоюз по вопросу антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине, а также военной помощи Киеву. В частности, Будапешт блокировал выделения средств из фонда Европы, созданного во время пандемии коронавируса, на военную поддержку украинской стороны, требуя отчета за уже потраченные миллионы евро и перехода к мирному урегулированию ситуации.

Ранее Венгрия отказалась давать деньги Украине.