Обозреватель газеты Myśl Polska Лукаш Ястшембский выразил мнение, что страны Запада использовали Польшу как инструмент для обмана России и внушения мысли о возможном партнерстве.

По словам автора издания, Польша идеально подходила как инструмент для «смягчения России». Ястшембский указал на обращение президента РФ Владимира Путина к полякам, опубликованное в издании Gazeta Wyborcza в 2009 году. По словам обозревателя, тогда произошла исключительная ситуация, поскольку Польша «обычно остается незамеченной» в политике Москвы, и, вероятно, большинство польских политиков в тот момент не догадывались, что участвуют «в театре теней», который для них устроили союзники Варшавы.

Журналист указал, что действия западных стран создали «плохую ситуацию» для Польши, поскольку они противоречили объявленным целям о сближении с Россией и сделали Варшаву «инструментом, зависимым от иностранных центров».

14 июля посла Польши в Москве Краевского вызвали в российский МИД. Дипломату вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства республики в Смоленске. В ведомстве Краевскому пояснили, что «вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная линия Варшавы» по отношению к России вынудила Москву на комплекс ответных мер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске, чтобы восстановить паритет консульских учреждений двух стран.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».