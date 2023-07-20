Во Франции высказались о требовании Киевом новых поставок военной техники

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумными просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей. Своим мнением политик поделился в Twitter.

«Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?» — написал Филиппо.

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19 июля правительство Испании предоставило Украине четыре танка Leopard 2A4 немецкого производства, которые премьер-министр королевства Педро Санчес пообещал Зеленскому во время своего визита в Киев.

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13 июля президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что российские военные с 4 июня уничтожили 311 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), минимум треть из них — это техника западного производства, в том числе немецкие танки Leopard.

В июне заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква говорил о том, что его страна нуждается в большем количестве вооружения для контрнаступления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.