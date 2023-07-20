Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции высказались о требовании Киевом новых поставок военной техники

Французский политик Филиппо назвал безумной просьбу Зеленского о поставках техники

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумными просьбы президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей. Своим мнением политик поделился в Twitter.

«Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?» — написал Филиппо.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

19 июля правительство Испании предоставило Украине четыре танка Leopard 2A4 немецкого производства, которые премьер-министр королевства Педро Санчес пообещал Зеленскому во время своего визита в Киев.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

13 июля президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что российские военные с 4 июня уничтожили 311 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), минимум треть из них — это техника западного производства, в том числе немецкие танки Leopard.

В июне заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква говорил о том, что его страна нуждается в большем количестве вооружения для контрнаступления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях