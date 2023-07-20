Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продолжающаяся военная поддержка Вашингтона в отношении Киева лишь продлевает агонию режима украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал российского дипломатического представительства.

Антонов подчеркнул, что у американских властей не хватает смелости признать, что планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско. По словам дипломата, украинские неонацисты сломали зубы о рубежи Российской армии. Администрация США, рассчитывая причинить России ущерб, в приступе бессильной злобы отправляет своим киевским марионеткам новое оружие и боеприпасы.

Посол отметил, что стойкость и мужество российского солдата отрезвит американских стратегов. Он заявил, что каждый день подтверждает тот факт, что «неуязвимость» западной военной техники является мифом. Поэтому, по словам дипломата, никакая многомиллионная иностранная военная помощь не сможет исправить отчаянное положение киевской хунты.

Антонов отметил, что помощь Вашингтона в состоянии лишь продлить агонию режима Зеленского. Он подчеркнул, что такая помощь только приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Поэтому, заявил российский дипломат, их кровь будет полностью на совести тех, кто бредит идеями нанести России «стратегическое поражение».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение России не продлевать участие в черноморской зерновой инициативе является совершенно верным.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.