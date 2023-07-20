В случае прекращения западной финансовой и военной поддержки Украину ждет полный крах. Об этом китайский военный обозреватель Чэнь Фэн заявил на портале «Гуаньча».

Эксперт выразил уверенность, что помощь Киеву со стороны НАТО не увеличится. Он отметил, что уже возникли сложности с отправкой денег и боеприпасов, а Запад и политически, и финансово, и социально начинает уставать от длящегося конфликта и новых требований украинского президента Владимира Зеленского. Власти Украины, считает автор, тоже застряли в тупике. В стране — слишком много погибших, и украинское государство превратилось в ходячего мертвеца, которому, если прекратится помощь НАТО, настанет конец.

Чэнь Фэн подчеркнул, что цели Украины, заключающиеся во вхождении в НАТО в обход устава блока и захвате Донбасса и Крыма, полностью противоречат интересам Североатлантического альянса. Автор считает, что для Зеленского наступил тупик, и поэтому президент Украины находится в отчаянии.

Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что часть населения Украины не может вернуться на родину, пока государством руководит президент страны Владимир Зеленский и его команда.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.