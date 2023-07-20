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В Токио заявили, что следят за ситуацией с ограничениями для судов в Черном море

Японский кабмин заявил, что следит за ситуацией с ограничениями для судов в Черном море

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Depositphotos

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио пристально следит за развитием ситуации с ограничениями для судов в Черном море, сообщает ТАСС.

Выступая на регулярной пресс-конференции, Мацуно сказал, что правительству Японии известно о заявлении, сделанном Министерством обороны России. Чиновник отметил, что Токио хотел бы воздержаться от комментариев по его содержанию. Однако он подчеркнул, что Япония очень внимательно будет следить за дальнейшим развитием ситуации в Черном море.

Мацуно осудил выход России из зерновой сделки, заявив, что он окажет негативное влияние на ситуацию с продовольственной безопасностью в мире. Чиновник сказал, что Токио вместе с международным сообществом и странами «Большой семерки» продолжит добиваться от Москвы возобновления зерновой сделки.

Ранее Министерство обороны России заявило, что после прекращения работы гуманитарного коридора зерновой сделки все иностранные суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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