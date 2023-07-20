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Власти Ирака осудили поджог посольства Швеции в Багдаде

МИД Ирака осудил поджог шведского посольства в Багдаде

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Shutterstock

Министерство иностранных дел Ирака выразило решительное осуждение штурма и поджога посольства Швеции в Багдаде, произошедших ночью на четверг. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства, говорится, что данный инцидент осуждается самым решительным образом, так как он связан с нападением на дипломатические миссии и угрозами их безопасности.

Правительство Ирака поручило провести срочное расследование данного инцидента и принять необходимые меры безопасности. Ворвавшиеся в посольство Швеции протестующие, выразившие недовольство новой акцией сожжения копии Корана, разрешенной полицией Стокгольма 19 июля, подожгли здание дипломатического представительства. Сотрудники посольства не пострадали.

Сотни демонстрантов ворвались в здание посольства Швеции в Багдаде и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал, но других подробностей не было предоставлено.

Протесты в Багдаде были организованы лидером иракской шиитской организации «Армия Махди» Муктада ас-Садра. Причиной демонстраций стало планируемое сожжение Корана, которое предстояло провести в Швеции.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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