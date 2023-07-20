Конгрессвумен продемонстрировала на слушаниях неприличные фото сына президента США

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию США, продемонстрировала в палате представителей «неприличные» фотографии Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

По словам Тейлор Грин, на этих фотографиях Байден-младший находится с работницами эскортной службы, которых он нанял через свою юридическую фирму. Тейлор Грин заявила, демонстрируемые ей в конгрессе фотографии были изготовлены с видеозаписей, сделанных самим Хантером Байденом. Она подчеркнула, что эти фотографии не предназначены для просмотра «определенными группами лиц», поэтому они были подвергнуты частичной цензуре.

Тем не менее, даже коллеги-республиканцы Тейлор Грин осудили демонстрацию подобных фотографий в конгрессе США.

Ранее сообщалось, что старший сын президента США Хантер Байден совместно с деловыми партнерами пытались помочь с получением американской визы для бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, основателя компании Burisma Николая Злочевского.

Член палаты представителей конгресса США, представитель Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, ознакомившись с документами, заявила, что Злочевский был вовлечен в предполагаемую схему взяточничества с президентом Джо Байденом и Хантером Байденом. По ее словам, он обсуждал с одним из информаторов ФБР «дачу Байденам взятки в размере $10 млн».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.