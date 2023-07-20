Глава МИД Британии заявил о нежелании становиться министром обороны страны

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обратился к премьер-министру страны Риши Сунаку с просьбой при следующих перестановках в правительстве не назначать его министром обороны, а оставить руководить внешнеполитическим ведомством. Об этом министр сказал, выступая на форуме по безопасности, организованным Аспенским институтом.

Клеверли подчеркнул, что он очень хочет остаться на своей нынешней должности. Министр заявил, что любит свою работу и считает ее очень важной.

Ранее руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что администрация президента США Джо Байдена отказалась утвердить его на посту генерального секретаря НАТО, поскольку хотела видеть в этой роли более статусного политического деятеля.

Он подчеркнул, что никогда не планировал становиться генсеком альянса, а хотел продолжать работать в Минобороны Великобритании.

Уоллес добавил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак приложил достаточно усилий, чтобы попытаться переубедить Байдена.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.