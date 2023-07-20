Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии заявил о нежелании становиться министром обороны страны

Глава МИД Британии Клеверли попросил премьера Сунака не назначать его министром обороны

close
100%
Simon Dawson/No10 Downing Street/Wikimedia

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли обратился к премьер-министру страны Риши Сунаку с просьбой при следующих перестановках в правительстве не назначать его министром обороны, а оставить руководить внешнеполитическим ведомством. Об этом министр сказал, выступая на форуме по безопасности, организованным Аспенским институтом.

Клеверли подчеркнул, что он очень хочет остаться на своей нынешней должности. Министр заявил, что любит свою работу и считает ее очень важной.

Ранее руководитель Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что администрация президента США Джо Байдена отказалась утвердить его на посту генерального секретаря НАТО, поскольку хотела видеть в этой роли более статусного политического деятеля.

Он подчеркнул, что никогда не планировал становиться генсеком альянса, а хотел продолжать работать в Минобороны Великобритании.

Уоллес добавил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак приложил достаточно усилий, чтобы попытаться переубедить Байдена.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях