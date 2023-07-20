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На Украине сравнили переговоры с западными странами об оружии с сериалом «Династия»

Офис президента Украины сообщил о затянутых оборонных переговорах между Киевом и Западом

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» сравнил затянутость переговоров с западными странами о поставках вооружения для нужд ВСУ с американским сериалом «Династия».

«Мы с вами сегодня находимся в «отзеркаленном» сериале «Династия», — заявил политик.

Он пояснил, что переговоры напоминают ему «мыльную оперу», герои которой каждую серию говорят одно и то же.

«И можно так 100 серий подряд говорить», — отметил Подоляк.

Он также добавил, что принято решение по логистике обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 и подготовке инженерных конструкций для того, чтобы обеспечить ряд аэродромов.

«Все это прорабатывается, однако вопрос решается медленно», — заключил Подоляк.

До этого Госдепартамент США одобрил закупку ФРГ ракет AIM-120C-8 типа AMRAAM на сумму $2,9 млрд.

Ранее США назвали себя первыми в поставках Украине военной помощи.

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