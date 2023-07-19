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В офисе Зеленского назвали последствие прекращения зерновой сделки

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: без зерновой сделки судна не зайдут в порты Украины

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Yoruk Isik/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни одно грузовое судно не зайдет в украинские порты на Черном море после прекращения действия зерновой сделки, передает ТАСС.

«Ни одна страна не решится отправлять свои корабли [в порты Украины]. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний», — сказал Подоляк.

Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что украинские власти рассматривают возможность использования нового маршрута для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии. Речь идет о трехсторонней зерновой инициативе с ООН и Турцией.

19 июля Министерство обороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что страны, под чьими флагами будут следовать корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Украины.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее Зеленский предложил ООН и Турции продолжить вывозить зерно по Черному морю без согласия России.

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