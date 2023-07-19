В Белом доме заявили, что США не готовы обеспечивать защиту судов в Черном море

В Белом доме заявили, что США не готовы объявить о мерах поддержки движения судов в украинские порты по Черному морю.

«Соединенные Штаты Америки не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты», – говорится в заявлении.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с киевскими властями предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия Российской Федерации.

Он подчеркнул, что американская сторона с союзниками, в том числе из Евросоюза, обсуждают другие идеи по сельскохозяйственному экспорту с Украины, но все альтернативные варианты далеки от идеала.

До этого официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга заявил, что Антониу Гутерриш изучит все возможные варианты обеспечить экспорт сельскохозяйственных товаров из России и с Украины.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».