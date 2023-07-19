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Трамп прокомментировал новые обвинения Минюста США

Трамп после новых обвинений Минюста США заявил об атаке на его юристов

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил на фоне сообщений о новых обвинениях со стороны Минюста страны, что его юристы были атакованы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне», — указал бывший глава Белого дома.

При этом политик отметил, что он «все еще продолжает побеждать».

Он также заявил, что любой юрист, который защищает его, является «либо глупцом, либо великим американским патриотом».

19 июля сообщалось, что американский Минюст предъявил Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.

До этого бывший президент Соединенных Штатов заявил, что Минюст страны дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, он ожидает обвинений в свой адрес и ареста.

Ранее Трамп назвал Байдена «вопиюще некомпетентным».

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