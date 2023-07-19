Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о невозможности отказа России от целей СВО

Лавров: Россия никогда не откажется от целей, которые были объявлены в рамках СВО

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не может отказаться и никогда не откажется от целей, которые были объявлены в рамках специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций, передает ТАСС.

«Мы знаем, за что воюем. Пусть Запад каждый день обсуждает мнимое наступление Украины, создаваемые Россией сложности для контрнаступления и для достижения их (украинских властей. — «Газета.Ru») целей освобождения всей территории до границ 1991 года», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что одной из целей специальной военной операции является разрешение проблем гуманитарного характера.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что цели СВО, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин назвал основную цель специальной военной операции.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях