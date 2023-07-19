Лавров заявил о невозможности отказа России от целей СВО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не может отказаться и никогда не откажется от целей, которые были объявлены в рамках специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций, передает ТАСС.

«Мы знаем, за что воюем. Пусть Запад каждый день обсуждает мнимое наступление Украины, создаваемые Россией сложности для контрнаступления и для достижения их (украинских властей. — «Газета.Ru») целей освобождения всей территории до границ 1991 года», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что одной из целей специальной военной операции является разрешение проблем гуманитарного характера.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что цели СВО, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин назвал основную цель специальной военной операции.