Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта. Об этом он сообщил на совещании с правительством, передает ТАСС.
По его словам, еще одним условием для возобновления сделки — восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.
По мнению Путина, для возобновления зерновой сделки нужно «вернуть ее гуманитарную суть».
Ранее в МВФ заявили, что прекращение действия зерновой сделки усугубляет перспективу продовольственной безопасности и может послужить риском для дополнительного роста цен на еду в мире.
По оценке экспертов МВФ, серьезнее всего могут подорожать продукты в странах с низким доходом.
Также в МВФ отметили, что решение прекратить зерновую сделку может сказаться на поставках продовольствия в страны Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.
Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».