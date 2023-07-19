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Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки

Путин: РФ вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельхозэкспорта

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта. Об этом он сообщил на совещании с правительством, передает ТАСС.

По его словам, еще одним условием для возобновления сделки — восстановление работы аммиакопровода ТольяттиОдесса.

По мнению Путина, для возобновления зерновой сделки нужно «вернуть ее гуманитарную суть».

Ранее в МВФ заявили, что прекращение действия зерновой сделки усугубляет перспективу продовольственной безопасности и может послужить риском для дополнительного роста цен на еду в мире.

По оценке экспертов МВФ, серьезнее всего могут подорожать продукты в странах с низким доходом.

Также в МВФ отметили, что решение прекратить зерновую сделку может сказаться на поставках продовольствия в страны Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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