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Путин указал главе Минтранса на недостаток в его работе

Путин упрекнул главу Минтранса Савельева за ошибочное решение закупать самолеты на Западе

Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством упрекнул главу Минтранса Виталия Савельева за то, что тот ранее настаивал на покупке западных самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Помните, когда вы были еще руководителем «Аэрофлота», я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, так сказать, ну, условно, ругались на этот счет», — сказал президент, напомнив, что Савельев называл партнеров с Запада «надежными и хорошими».

Отмечается, что Путин сделал соответствующий комментарий после слов министра о росте тарифов и стоимости билетов. Как также отметил глава государства, он рассчитывает, что «потребности в перевозках будут обеспечены».

До этого сообщалось, что Росавиация за полтора года перерегистрировала 658 самолетов иностранного производства, которыми пользуются 30 авиакомпаний РФ для коммерческих перевозок.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.

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