Путин заявил, что потребуется разобраться с причинами пожара на военном полигоне в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что причины пожара на военном полигоне в Крыму еще предстоит выяснить. Об этом он сообщил на совещании с правительством, передает ТАСС.

По его словам, для обеспечения безопасности людей нужно сделать все возможное.

Ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили на брифинге, что известно в Кремле по поводу ситуации со взрывом на полигоне в Крыму и доложили ли об этом главе государства.

Песков ответил, что о произошедшем президенту доложили и что глава Крыма Сергей Аксенов оперативно среагировал на последние события.

Утром 19 июля Telegram-канал Mash опубликовал видео с моментом взрыва склада боеприпасов на военном полигоне в Кировском районе Крыма.

В МЧС сообщили, что в связи с ЧП эвакуируют 2225 человек из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

Позднее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что при пожаре на полигоне в Кировском районе никто не пострадал.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».