Спецпредставитель Путина встретился с послами стран Африки

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел в Москве заключительную встречу с послами африканских государств в преддверии второго саммита Россия — Африка, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в министерстве, ее участники обсудили последние подготовительные мероприятия к предстоящей встрече на высшем уровне и этому саммиту.

«Участвовавшие в состоявшемся интерактивном диалоге руководители соответствующих департаментов МИД России и Фонда Росконгресс информировали африканский дипломатический корпус о последних подготовительных мероприятиях к предстоящей российско-африканской встрече на высшем уровне, включая итоги совместной со столицами стран континента работы по содержательному наполнению саммита», — заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сейчас ведется активная подготовка к данному саммиту. По его словам, президент России Владимир Путин посетит это мероприятие.

Экономический форум Россия — Африка намечено провести 27-28 июля.

Ранее Путин показал представителям делегации из Африки проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на Украине.