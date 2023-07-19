Мирошник предложил предпринять меры для блокировки продления зерновой сделки без России

Турция и Украина заинтересованы в том, чтобы сохранить «зерновой коридор» и организовать его запуск без участия России, однако для российской стороны это неприемлемо, сказал в беседе с RuNews24 бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Следовательно, должны быть предприняты меры жесткого блокирования самой возможности использования портов для каких-либо поставок. Это возможно путем уничтожения украинской портовой инфраструктуры и установки минных полей в зоне военных действий. Это нужно и во избежание потенциальных столкновений с турецкими сухогрузами, которые попытаются использовать для прокладывания нового «зернового коридора», — отметил экс-посол.

При этом Мирошник добавил, что у турецкой стороны есть определенные рычаги влияния на Россию, включая «Южный поток» и строящийся газовый хаб.

«Однако же в их реализации Турция заинтересована не меньше России, так что если будут предприняты заградительные действия, не позволяющие игнорировать интересы России в Черном море, Турция не будет настаивать», — заключил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого говорил, что черноморские договоренности по зерновой сделке 17 июля фактически прекратили свое действие. По словам представителя Кремля, касающаяся России часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполнена.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США и власти Украины обсуждают предложение президента Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия России.

Ранее в МВФ оценили последствия прекращения зерновой сделки.