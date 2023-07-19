Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин подшутил над главой Сбербанка

Путин спросил у Германа Грефа, сможет ли ИИ заменить его на посту главы Сбербанка

Президент РФ Владимир Путин подшутил над главой Сбербанка Германом Грефом во время обсуждения перспектив внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в экономику на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Путин спросил, сможет ли ИИ заменить Грефа на его посту.

Председатель Сбербанка ответил: «Надеюсь не при моей жизни, но к этому идет», — сказал Греф.

Президент в ответ пошутил: «С такими людьми прогресс невозможен».

Ранее Путин на мероприятии на форуме «Квантовый мир. Вычисления и связь» поиронизировал, что даже «всемогущее» российское правительство не способно отменить науку. Тогда он спросил в шутку вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, есть ли в намерениях правительства «планы отмены науки».

До этого глава государства пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, спросив его, пьют ли деятели культуры шампанское.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях