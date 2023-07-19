Президент РФ Владимир Путин подшутил над главой Сбербанка Германом Грефом во время обсуждения перспектив внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в экономику на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Путин спросил, сможет ли ИИ заменить Грефа на его посту.

Председатель Сбербанка ответил: «Надеюсь не при моей жизни, но к этому идет», — сказал Греф.

Президент в ответ пошутил: «С такими людьми прогресс невозможен».

Ранее Путин на мероприятии на форуме «Квантовый мир. Вычисления и связь» поиронизировал, что даже «всемогущее» российское правительство не способно отменить науку. Тогда он спросил в шутку вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, есть ли в намерениях правительства «планы отмены науки».

До этого глава государства пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, спросив его, пьют ли деятели культуры шампанское.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».