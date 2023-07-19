Медведчук заявил об изгнании с Украины половины населения

Часть населения Украины не может вернуться на родину, пока государством руководит президент страны Владимир Зеленский и его команда, заявил украинский политик Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной в Telegram-канале «Другая Украина». По его словам, это связано с тем, что действующее руководство республики ведет конфликт до последнего украинца.

«Как минимум половина украинцев косвенно или напрямую признали, что Украина — страна, где нельзя продолжать жить. Украинцы не могут вернуться домой, пока будет править режим [президента Владимира] Зеленского под внешним управлением и ведущий войну до последнего украинца, пока страной будет править военная истерия, русофобия и нацизм, возведенный в ранг государственной политики», — цитирует слова Медведчука ТАСС.

Он также добавил, что по факту действующая власть изгнала украинцев с территории собственной страны, «попросту украв» республику у ее народа. Медведчук подчеркнул, что по последним оценкам на Украине живет около 19,4 млн человек, когда 17,9 млн украинцев находятся за пределами государства.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал полную победу России на Украине «гарантией от мирового конфликта».