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Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства РФ в Турку

Финляндия сообщила об отзыве согласия на работу генконсульства России в Турку

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия приняла решение отозвать согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года, сообщили в канцелярии финского президента Саули Ниинисте.

Сообщается, что президент и Министерский комитет по иностранным делам и политике безопасности отметили, что решение о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года, о котором Россия объявила 6 июля, является асимметричным противодействием ранее объявленному Финляндией решению о высылке российских дипломатов.

В результате Финляндия приняла решение «в качестве контрмеры» отозвать разрешение на деятельность генерального консульства России в Турку также с 1 октября.

В начале июля финские власти предупреждали о закрытии генконсульства в Турку.

До этого в российском МИД заявляли, что послу Финляндии в Москве Антти Хелантеря рассказали о решении о сокращении взаимного консульского присутствия и закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в Лаппеенранте.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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