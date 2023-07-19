Глава Белгородской области Гладков сообщил о сбитом беспилотнике

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе система противовоздушной обороны сбила беспилотник.

«Сбит БПЛА на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — заявил губернатор в Telegram.

По данным Гладкова, 19 июля в селе Наумовка с украинского БПЛА было сброшено две гранаты, в селе Вериговка — одно взрывное устройство неустановленного образца с беспилотника, в Грайворонском городском округе в селе Дроновка атаковал дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто не пострадал, заявил губернатор.

В начале июля, по информации Telegram-канала Baza, в Белгородской области был сбит украинский разведывательный беспилотник «Валькирия», который могли запустить с территории Харьковской области. Тогда же в 27 км от границы заметили украинский разведывательный дрон «Лелека-100».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.