В Кремле сообщили, что Путин примет участие в саммите БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что глава российского государства Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской Республике 22-24 августа, в формате видеоконференцсвязи.

«Это будет полноценное участие», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что на самом мероприятии в ЮАР будет присутствовать глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

До этого канцелярия президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщила, что Владимир Путин «по обоюдному согласию» не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Офис южноафриканского лидера отмечал, что Российскую Федерацию на мероприятии представит глава МИД России.

На саммите также будут присутствовать лидеры Китайской Народной Республики, Бразилии, Индии и ЮАР.

19 июля Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с ордером МУС в преддверии саммита БРИКС, что «в этом мире всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства».

Ранее президент ЮАР Рамафоса сравнил возможный арест Путина МУС в Претории с объявлением войны.