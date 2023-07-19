Путин назвал лучшее оружие против пропаганды

Президент РФ Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» назвал лучшее оружие против пропаганды. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Глава государства, комментируя выступление главного редактора интернет-портала «Донбасс инсайдер», военного корреспондента Кристель Нэан, заявил, что правда является «самым острым оружием против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды».

Он также обратил внимание, что «именно поэтому везде закрывают» телеканал Russia Today (RT), — по сути, единственный российский информационный ресурс, направленный на западную аудиторию.

До этого главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о запуске телеканала на Балканах.

Ранее Путин объяснил, как нужно бороться с пропагандой Украины.