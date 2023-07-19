Путин назвал работу участников спецоперации тяжелой

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» назвал работу участников специальной военной операции тяжелейшей, передает РИА Новости.

Глава российского государства, комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Ильи Штокмана, который пошел добровольцем для участия в спецоперации, отметил, что знает, как это непросто в условиях угрозы жизни и здоровью, особенно на отдельных участках.

Президент выразил Штокману благодарность и пожелал ему «всего самого доброго».

«Успехов вашим сослуживцам. Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках, и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа. И днем, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью», — сказал он.

Также Владимир Путин на заседании рассказал, как в студенческие годы работал грузчиком. Он признался, что ему это занятие «не очень понравилось».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».