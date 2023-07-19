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Путин вспомнил, как в студенчестве работал грузчиком

Путин признался, что ему не понравилось подрабатывать грузчиком в студенчестве

Президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», как в студенческие годы работал грузчиком. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Я, когда студентом был, подрабатывал, мешки грузили мы на железнодорожной станции», — сказал он.

Президент признался, что ему это занятие «не очень понравилось».

Несколько лет назад Путин рассказал о своей первой работе и о том, что в разведке его воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству.

В том же, 2020-м, в ходе видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы республики Владимиром Уйбой президент рассказал, как в составе стройотряда работал на стройке в Коми в поселке Югыд ва. Уйба в свою очередь сказал, что знает, в строительстве какого здания был задействован будущий президент России.

В июне на встрече с военными корреспондентами Путин рассказал, что однажды летел на вертолете и оказался под обстрелом.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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