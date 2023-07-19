В Совфеде заявили, что Украина не соблюдает условия зерновой сделки

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Украина и международные структуры не соблюдают условия зерновой сделки. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

По его мнению, Украине необходимо «прекратить провокации и подрывы гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост».

Он также считает, что интерпретация действия ВС России со стороны Украины «является недостоверной».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с киевскими властями предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия Российской Федерации.

Он подчеркнул, что американская сторона с союзникам, в том числе из Евросоюза, обсуждают другие идеи по сельскохозяйственному экспорту с Украины, но все альтернативные варианты далеки от идеала.

До этого официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга заявил, что Антониу Гутерриш изучит все возможные варианты обеспечить экспорт сельскохозяйственных товаров из России и с Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.